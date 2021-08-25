اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:10 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلال

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:54 م
الرئيس السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلال الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس ألبرتو لاكاشى بو رئيس جمهورية أوروجواي الشرقية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 


السيسى

برقية تهنئة

أوروجواي الشرقية

يوم الاستقلال

الرئيس لويس ألبرتو لاكاشى

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