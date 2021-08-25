الرئيس السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس ألبرتو لاكاشى بو رئيس جمهورية أوروجواي الشرقية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.