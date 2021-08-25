الرئيس السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلال

الرئيس السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلالالأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:54 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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