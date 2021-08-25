الدم بقى ميه.. عامل يشعل النيران فى شقيقه بسبب خلافات الميراث بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق توك توك يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه على إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 95 % متفرقة بأنحاء الجسم بنسبة بلغت نحو 95% تقريبا، وذلك بسبب الخلاف على الميراث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة سائق توك توك بحروق متفرقة بالجسم عقب قيام شقيقه بسكب مواد بترولية عليه بسبب خلافات بينهما وتوفى عقب ذلك أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث المراغة بوصول "عادل م ح ج" 40 سنة سائق توك توك ويقيم دائرة المراغة إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 95 % متفرقة بأنحاء الجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه

وبسؤاله قبل وفاته أتهم شقيقه 34 سنة ويقيم بذات الناحية بسكب مادة بترولية "بنزين" وإشعال النيران بـه مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته وعلل سبب ذلك لوجود خلافات علي منزل بالميراث بينهما.

تم ضبط المتهم وتبين إصابته بـ"حروق نارية من الدرجة الأولي بنسبة 20 % بالذراعين والساق اليمني"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتهم شقيقه المصاب بإحداث إصابته لذات السبب المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.