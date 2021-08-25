الجيش الجزائرى يوقف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

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أعلن الجيش الجزائري، توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلة تقليدية الصنع، خلال عمليات متفرقة بالجزائر.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الجيش نفذت خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري عدد من العمليات التي تؤكد التزامها بالحفاظ على الأمن، وتمكنت خلالها من توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، في حين كشفت ودمرت قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة بؤرة بالبليدة.

كما أعلنت الوزارة تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل لـ 52 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران وتندوف وبسكرة.