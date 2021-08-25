الجيزة ترفع الاشغالات وتعديات المقاهى على الشوارع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شنت اجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الاشغالات لتحسين حالة المرور.

شملت الحملة ميدان الجيزة و سوق الثلاثاء وشوارع ( ربيع الجيزى، المجزر الالى، جسر الكنيسة بالمنيب)، وأسفرت الحملة عن ضبط 93 حالة اشغال عبارة عن ( ١ مركبة توك توك، ٤٦ كرسى، ٢٤ قلب شيشة، ٢ حامل حديد، ١ ثلاجة، ٤ شباك، عربة خشب ٢ عجل، شمسية، ٤ حصيرة، ٣ طقطوقة، ميزان عادى، هيكل مفرمة هالك، استاند هالك، ٢ عربة تمر استالس، تروسيكل جيلاتى ٣ عجل هالك، و تم مصادرة المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما شن حي الهرم بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بشن حملة اشغالات علي المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم الشيشه للمواطنين ورفع اشغالات الباعه الجائلين وازاله التعديات من حرم الطريق لتسهيل الحركه المروريه للمواطنين.



واستهدفت الحملات شوارع المنشيه - نبيل طه وقد تم خلالها ازالة ومصادره عدد ( 120) حاله اشغال متنوعه مابين كراسي واستاندات وشيش وفاترينات وثلاجات وتم مصادره المضبوطات وايداعها بمخازن الحي واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين .



كما قامت اداره الإنارة بأعمال الصيانة اللازمة لاعمدة الإنارة واضاءتها من ممشي المنصورية وحتي الدائري كما قام قطاع هضبة الأهرام بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمساكن الشباب وذلك بمتابعه من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .



























