اليوم السابع
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التنمية المحلية تمنع أى موظف لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الوزارة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:20 ص
التنمية المحلية تمنع أى موظف لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الوزارة تطعيم لقاح كورونا
كتب على عبد الرحمن

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تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، سير عملية تلقى موظفى الوزارة للقاح فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، قدم الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة علي الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، كما حث جميع الموظفين بالوزارة على سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة  وصحة الجميع والحد من انتشار هذا الفيروس .

ووجه شعراوى، بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين بالديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة خارج مبنى الوزارة لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى وجود تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة والانتهاء من تطعيم جميع العاملين لن يتم السماح لأى موظف دخول الوزارة، لم يحصل على التطعيم، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.
 

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