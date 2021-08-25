اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 09:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم" تشارك فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت لنشر ثقافة التحول الرقمى

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:33 م
"التعليم" تشارك فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت لنشر ثقافة التحول الرقمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى فى المسابقة الدولية فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World " بالتعاون مع شركة Certiport، وذلك إيمانًا بالدور الذى تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

 

وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلى والتى تقام فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 18 عامًا بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة فى الاختبار وأقل وقت لاجتياز الاختبار.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، والتى اشترك بها ما يقرب من 4000 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب، وتم اختبارهم فى النصف الأول من شهر أغسطس الجارى بالمديريات، وتم اختيار أفضل 100طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجة تم الحصول عليها فى أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتى يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات للتصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25 من أغسطس حتى يوم الجمعة 27 من أغسطس الجارى.


التربية والتعليم

التحول الرقمى

قطاع الخدمات والتكنولوجيا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. وزير التربية والتعليم يعلن خلال مؤتمر اليوم نتيجة الأوائل ونسب النجاح.. والوزارة عن حصول الأول علمى على مجموع 97%: غير دقيقة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 11:53 ص

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية.. ويؤكد: تربية وتعليم الأبناء أفضل استثمار

السبت، 14 أغسطس 2021 07:39 م

تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة ورسالة وزير التربية والتعليم للطلاب

الإثنين، 09 أغسطس 2021 06:00 ص

التربية والتعليم تنهى تصحيح امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الجارى.. رصد وتجميع النتيجة يتم مباشرة.. مصادر: تحديد الأوائل فى كل شعبة.. وتؤكد: نسب النجاح ومجاميع الطلاب ستكون مبشرة

الأحد، 08 أغسطس 2021 12:00 ص

الصفوف الدراسية المسموح لها بالتحويل بين الأزهر والتربية والتعليم.. اعرف التفاصيل

الخميس، 05 أغسطس 2021 10:35 م

شروط التحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم.. تعرف عليها

الخميس، 05 أغسطس 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة