التضامن تعلن تشكيل لجنة لفحص تظلمات برنامج "تكافل وكرامة" بكفر الشيخ

كتب مدحت وهبة

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في مجال التمكين الاقتصادي، ويتضمن 10 مجالات للتعاون تتمثل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، ووضع خطة تشغيل خدمات التضامن بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتقديم خدمة الشباك الواحد، وتنمية وتطوير تصاميم الحرف اليدوية المتوطنة والمميزة بالمحافظة، وتسويق منتجات الأسر والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وتنظيم المعارض المشتركة لترويج منتجات تلك الأسر، وكذلك المستفيدين من مشروعات البروتوكول، كذلك تقديم مقترحات بمشروعات صغيرة تتناسب مع القدرة الاقتصادية للفئات المستهدفة من الشباب والنساء، وإعداد دراسات الجدوى لها، وأخيرا تنفيذ المبادرة الرئاسية تتلف في حرير لتوزيع أنوال على الجمعيات الأهلية وصغار العاملين في صناعة السجاد والكليم اليدوى بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك.



وحول مبادرة "بر أمان" التي بدأت مرحلتها الأولى من بحيرة الريان بالفيوم، مطلع مايو الماضي أكدت "القباج" أن المبادرة تستهدف تطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدرات صغار الصيادين، حيث يستفيد منها في مختلف مراحلها نحو 42 ألف صياد، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين، أما المرحلة الرابعة فتركز على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر واسوان ويستفيد منها 18.125 ألف صياد.



وجهت "القباج "بتشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع مدير مديرية التضامن في كفر الشيخ لدراسة وحل جميع تظلمات برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة.



من جانبه توجه محافظ كفر الشيخ بالشكر رئيس الجمهورية، لإطلاقه المرحلة الثانية من مبادرة "بر أمان" بالبرلس، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المبادرة الرائعة لصالح الكادحين من الصيادين، جاءت في ظل العديد من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتوفير «حياة كريمة» ورعاية البسطاء والتي تعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.



وأشاد محافظ كفر الشيخ، بما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البرلس، وإعادتها كسابق عهدها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له نظرة مستقبلية فيما يخص الثروة السمكية، حين عمل على تكريك بحيرة البرلس خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أنه قد واصل اهتمامه بالثروة السمكية من خلال اهتمامه الحالي بالصيادين وهو ما يؤكد حرص الدولة بذلك الشأن بشكل كامل.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة بر أمان، ساهمت في تنمية صيادي البرلس، كونها تهتم بجوانب عديدة لهم، ما بين أساليب الصيد، ورعايتهم الصحية، وأمورهم الأسرية، وتوفير زريعة لزيادة معدلات الصيد، مضيفاً ان الدولة المصرية تدعم الصيادين كونهم جزءا أساسياً من اقتصاد الوطن، كما طالبتهم بأهمية تحديد النسل حفاظاً على صحة المرأة والحفاظ على حياة كريمة لهم.



ومن جانبه صرح الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بأن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا من الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث حرص العديد من الصيادين على تجديد التراخيص الخاصة بهم لصرف مستلزمات الصيد، مضيفا أنه تم فتح باب التظلمات بالمرحلة الاولي مرة اخري لمدة شهر تنتهي في سبتمبر 2021 نتيجة قيام العديد من الصيادين بتجديد ترخيص الصيد بعد الانتهاء من تاريخ توزيع المرحلة الأولي للحصول علي المستلزمات.



وأضاف أن الاهتمام بعمل مراكب للسيدات العاملات في الصيد هو خطوة كبيرة وايجابية لتشجيع السيدات علي العمل ومساهمة من الدولة في توفير حياة كريمة لهم.