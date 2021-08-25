التحالف العربى: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مخففة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، إننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وكان قد أعلن التحالف في 13 أغسطس الجاري، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها جماعة الجوثى تجاه خميس مشيط جنوب السعودية، مضيفا أن محاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها ونتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.