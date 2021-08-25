اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البحرية التونسية تحبط محاولتي هجرة غير شرعية لـ57 شخصًا

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:00 م
البحرية التونسية تحبط محاولتي هجرة غير شرعية لـ57 شخصًا هجرة غير شرعية
(أ ش أ)

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أحبطت القوات البحرية التونسية، فجر اليوم الأربعاء، عملية هجرة غير شرعية لـ 34 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 17 و40 سنة (17 من كوت ديفوار و3 من مالي و4 من غينيا و10 من السنغال) من بينهم 20 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن قارب جنوب شرق الشابّة على بعد 24 كلم من السواحل التونسية، وأبحروا من سواحل العوابد بصفاقس.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية أصدرته اليوم، أن وحدة أخرى من القوات البحرية تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا أغلبهم من كوت ديفوار، تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، ومن بينهم 10 نساء و3 أطفال، شرق الشابّة على بعد 50 كلم من السواحل التونسية، وقد أبحروا من سواحل صفاقس منذ خمسة أيام.

 

 

 


هجرة غير شرعية

البحرية التونسية

جنسيات أفريقية

السواحل التونسية

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