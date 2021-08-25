الأوقاف: الإلمام بقانون الخدمة المدنية أحد شروط تولى الوظائف القيادية بالوزارة

كتب على عبد الرحمن

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رقم 307 لسنة 2021 والخاص، بعدد من الشروط الجديدة الواجب توافراها فيمن يتولى المناصب القيادية بالوزارة.



ونصت المادة الأولى من قرار وزير الأوقاف الشى صدر بتاريخ 14 أغسطس الجارى على :"يعد الإلمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أحد الشروط التي يجب توافرها في جميع شاغلي الوظائف القيادية ، وتراعي اللجنة الدائمة لاختيار القيادات ذلك عند التعيين أو التجديد لجميع الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها".

فيما نصت المادة الثانية، على : "لا يصدر أي قرار تعيين لأي من شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ، ولا يباشر عمله القيادي إلا بعد أداء القسم الوظيفي المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الخدمة المدنية".



واختتم القرار بالمادة الثالثة، التى نصت على: " نشر القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".



قرار وزير الأوقاف، بحسب الجريدة الرسمية جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة و المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 303 لسنة 2020 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة الاختيار الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .











