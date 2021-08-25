اليوم السابع
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الأمن الإنسانى.. الشرطة تساعد سيدة عجوز بدار السلام فى توفير احتياجاتها اليومية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:19 م
الأمن الإنسانى.. الشرطة تساعد سيدة عجوز بدار السلام فى توفير احتياجاتها اليومية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإلتماس سيدة عجوز لمساعدتها فى شراء بعض احتياجتها اليومية.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، طلب مساعدة حالة إنسانية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم التقابل مع إحدى السيدات (ربة منزل "عجوز")، وقررت بأنها تقيم بمفردها وإلتمست مساعدتها فى شراء بعض احتياجتها اليومية، على الفور تم توفير احتياجتها، وتقديم الرعاية النفسية اللازمة لها.

ومن جانبها توجهت السيدة بالشكر لسرعة الاستجابة وتوفير احتياجاتها.


الامن الانساني

القاهرة

مباحث القاهرة

دار السلام

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