استعجال تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة سرقة المساكن بمنطقة القطامية

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث بواقعة اتهام 3 عاطلين بسرقة المساكن بالقطامية، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية، وأقر المتهمين بسرقتهم لخمس شقق سكنية بمحيط منطقة القطامية، وتمكنوا من سرقة مبالغ ومصوغات تقدر بـ70 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بقسم شرطة القطامية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.