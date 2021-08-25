إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية بأحد أعمدة الإنارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بكفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام مركبة "موتوسيكل" فى أحد أعمدة الإنارة بعزبة صلاح الشرنوبي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت إشارة بوقوع حادث اصطدام «موتوسيكل» بأحد أعمدة الإنارة، ووجود مصابين.

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور لطفى عبد السميع، مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين، هم "بسيوني.خ 23 سنة، وأحمد.ى 23 سنة، وسالم.ع 23 سنة"، مقيمون بعزبة الشيخ، مركز كفر الشيخ، وأن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة فى الجسم.