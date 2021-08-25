إصابة طالبتين بحالة اختناق فى حريق محدود بمعسكر شباب مصيف بلطيم

كفر الشيخ محمد سليمان

أصيبت طالبتان بحالة اختناق في حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، وتم نقل الطالبتين إلى استقبال مستشفى بلطيم، لتلقي الاسعافات الأولية.



تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغاً بحدوث حريق محدود بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، أدى لإصابة طالبتين باختناق، ونقلت سيارات الإسعاف الطالبتين لاستقبال مستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.



وتبين أن المصابتنين، شيماء محمود السيد 20 سنة، مصابة باختناق وانخفاض في ضغط الدم، ورحاب أحمد عبد الظاهر، 18 سنة، مصابة باختناق، وتم عمل الإسعافات الأولية باستقبال المستشفي، وخروج الطالبتين لتحسن حالتهما.