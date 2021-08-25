إصابات فى صفوف الفلسطينيين إثر استهداف القوات الإسرائيلية تجمعا سلميا جنوب غزة

أ ش أ

أصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم /الأربعاء/، اثر استهداف القوات الإسرائيلية، لتجمع سلمى شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية شرق القطاع، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفلسطينيين أثناء تجمّعهم على بعد مئات الأمتار من السلك الفاصل شرق خان يونس؛ ما أدى إلى إصابة فتى وشاب بالرصاص الحي في قدميهما نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

يذكرأن، استشهد شاب من مخيم جباليا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح أصابه بها رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال تظاهرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأكد مصدر طبى، اليوم، وفاة الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاما) من مخيم جباليا متأثرًا بجروح أصيب بها مساء السبت الماضى، على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وكان 41 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال قمعها لتظاهرة سلمية شرق مدينة غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى يوم السبت الماضى.

أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش.