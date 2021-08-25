إزالة 27 حالة بناء مخالف فى 7 مراكز بمحافظة الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عدد من الحملات إزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة أعمال البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة.

وفى هذا الإطار، تمكنت أجهزة مركز ومدينة أبو النمرس من إزالة 7 حالات بناء مخالف عبارة عن غرف على إجمالى مساحة 750 م2 بمنطقة كوبرى عثمان بالحرانية بشبرامنت.

وقامت أجهزة مدينة الحوامدية بإيقاف أعمال بناء مخالف بمساكن سوق الخميس بقرية أم خنان عبارة عن تشوينات لإقامة مبانى، وإزالة غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20م2 بمقابر منطقة والى.

كما نجحت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر فى ضبط 6 حالات بناء مخالف بقرية أبوغالب عبارة عن حوائط حاملة على مساحة 120 م2، والحالة الثانية أعمال بناء على مساحة 175 م2 والحالة الثالثة عبارة عن سور على مساحة 200 م2والرابعة لأعمال بناء مخالف على مساحة 200 م2 أيضاً، والخامسة عبارة عن تشوينات لبناء على مساحة 60م2 ، والسادسة لغرفة على مساحة 12 م2 ، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 45 م2 بمنطقة المتحدة بقرية نكلا .



وفى البدرشين تم إزالة عدد 2 محل بالبلوك الأبيض بقرية أبو رجوان قبلى و 5 حالات بناء مخالف بقرى منشأة دهشور وأبوصير ومنشأة كاسب.

كما رصدت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية حالة بناء مخالف عبارة عن سور من الحجر الجيرى على مساحة 130 م2 و إزاله أساس شقه من البلوك الجيرى على مساحه 130 م2 بقرية الحارة بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بجوار نفق الطيران بحي الطالبية.

وفي مركز العياط تم إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 100م2 تقريبا بقرية بيدف فى نطاق الوحدة المحلية بطهما كماتم إزالة حالة تعدى بالبناء على أراضى الاصلاح الزراعى على مساحة 80م2 بقرية برويش بالوحدة المحلية ببرنشت.

كما شهد حي العجوزة إزالة 7 محلات تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء في إطار أعمال التوسعة والتطوير الجارية بالشارع.

وتمت أعمال الإزالة للحالات على الفور ومصادرة مواد وأدوات البناء وإيداعها مخازن المراكز والمدن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.