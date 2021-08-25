أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود من فى مجال الأمن العام من ضبط عدد (34) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (1784) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (181) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.