اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:36 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء  وجاءت كالتالى:


‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.
‏‎
‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎الباميا الخضراء 15 جنيها.
‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.



 


التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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