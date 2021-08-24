اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:59 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية الليبية والمبعوث الأممى يبحثان مستجدات الأوضاع بالبلاد

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:30 ص
وزيرة الخارجية الليبية والمبعوث الأممى يبحثان مستجدات الأوضاع بالبلاد وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش
أ ش أ

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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.
 
وأكدت المنقوش وكوبيش - خلال لقائهما اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - على المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.
 
وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.

ليبيا

نجلاء المنقوش

وزيرة الخارجية الليبية

الحكومة الليبية

الأمم المتحدة

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