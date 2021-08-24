اليوم السابع
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هيئة الدواء: اللقاح في الأوقات الطبيعية يأخذ من 5 إلى 10 سنوات لاعتماده

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:25 ص
هيئة الدواء: اللقاح في الأوقات الطبيعية يأخذ من 5 إلى 10 سنوات لاعتماده صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة هي السلطة الوحيدة التي تسمح بإنتاج وتداول أي مستحضر ومستلزم طبي وتضمن جودته وفعاليته ومأمونيته، ولهذا المأمونية هي شرط أساسي للسماح بتداول أى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد داخل مصر. 
 
 
تابع الخطيب خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن رخصة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا أمر ليس بالمعتاد في الظروف العادية لأن الدواء أو اللقاح في الأوقات الطبيعية يأخذ فترة من 5 إلى 10 سنوات حتى يتم اعتماده بشكل رسمي.
 
 
أوضح أن الاستخدام الطارئ يكون في ظروف طارئة مثل الظروف الخاصة بكورونا ويكون بموافقة استثنائية للتداول وبمدة محددة وهي 6 أشهر قابلة للتجديد، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة الآن تسعى إلى إنتاج اللقاحات لضمان الاستدامة والتصدير للدول الخارجية وذلك بالشراكة مع شركة سينوفاك وفاكسيرا.
 
 
أشار إلى أن إنتاج اللقاحات في مصر الآن يكون عبر نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر ولكن مستقبلًا سيكون عبر خبرة العلماء المصريين، منوهًا إلى أنه لا يمكن إصدار رخصة الإستخدام الطارئ إلا إذا كانت هيئة الدواء مسؤولة من خط الإنتاج الخاص به ويخرج منه منتج للشركة الصينية للتأكد من المطابقة مع المنتج الصيني.
 
 
كما شدد على أن جميع اللقاحات التي دخلت مصر وأخذت رخصة الاستخدام الطارئ معترف بها من جهات دولية ومنظمة الصحة العالمية.

هيئة الدواء المصرية

اخبار مصر

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اخبار كورونا

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