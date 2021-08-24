ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الصومالي قولهم: إن العملية العسكرية ضد الإرهابيين قد حققت الهدف المنشود دون تعرض المدنيين لأي أذى خلال الهجوم.

ويعد هذا القصف الجوي هو الثالث من نوعه في غضون شهرين، بالنسبة لهذه المناطق التي يتواجد فيها عناصر الشباب الإرهابية.

وفي السياق ذاته، تصدى الجيش الوطني الصومالي، صباح اليوم، لهجوم شنته عناصر الشباب على قاعدة عسكرية للقوات المسلحة في منطقة "عمارة" بإقليم "مدغ" بولاية "غلمدغ" الإقليمية.

وقال ضباط في فرقة 21 بالجيش الوطني - وفقا للوكالة الصومالية - إنهم اعترضوا محاولة العناصر الإرهابية، حيث أوقعوا خسائر فادحة ضد الميليشيا.