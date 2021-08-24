مفيش إصابات ومرمي في الشارع.. تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أشارت التحريات الأولية لضباط مباحث كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية، ورجحت التحريات الأولية أن وفاته طبيعية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته.

وكشف التقرير الطبي المبدئي عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن الشاب في العقد الثالث من عمره، لا يحمل أي أوراق تثبت شخصيته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة، تمهيدا لتشريحها، وبيان وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أصحاب العقارات المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة بالشارع أمام أحد المنازل.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.