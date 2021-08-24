مفوضية الانتخابات الليبية: نتوقع تزايد أعداد المسجلين من الجاليات خارج ليبيا

أ ش أ

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أنه من المتوقع تزايد أعداد الليبيين المسجلين خلال الايام القادمة، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية المتاحة للجاليات الليبية المقيمة بالخارج مريحة لتسجيل أكبر عدد من الناخبين.

وأكد السايح فى تصريحات لقناة "ليبيا الحدث" أن عملية تمديد تسجيل الناخبين الليبيين في الداخل للفترة الجديدة تضمنت إضافة ما يقارب عن 500 ألف ناخب إلى قاعدة البيانات ليبلغ العدد الإجمالي ملوني وثمانمائة ألف، مضيفا أن حق الترشح للانتخابات مكفول لكل مواطن ليبي تنطبق عليه الشروط الانتخابية سواء من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من الفئات الأخرى.

وحول مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية أوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أن هذا الأمر متعلق بمجلس النواب كونه الجهة التشريعية التي تسن القوانين والتشريعات اللازمة للانتخابات.