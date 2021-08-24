مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

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اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأفاد شهود عيان، بأن عددًا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في الأجزاء الشرقية منه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 14 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وقال مصدر أمني فلسطيني، في تصريحات صحفية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم جنوب الضفة، وهم شادي القسيس، والشقيقان التوأمان أحمد ومحمود خليل زرينة (30 عاما).

وقال شهود عيان إنه تم اعتقال الشاب يحيى عبد السلام سليم (21 عاما)، بعد مداهمة منزله في محافظة قلقيلية شمال الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الماصيون بمدينة رام الله وسط الضفة، واعتقلت المواطنة إسلام محمود زايد (25 عاما)، والمواطن شادي نعمان الريفي (30 عاما) من مدينة البيرة وسط الضفة.. ووقعت مواجهات خلال الاقتحام دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 أسرى بينهم شقيقان وهما أحمد ونافع علي موسى.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة ، كما اعتقلت الشاب وجيه عودة الراعي، ومن بلدة سعير شمال شرق الخليل محمد شوقي جبارين ومحمد إسماعيل جبارين وهاني عيسى جبارين وأحمد موسى جبارين، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، إلى جهة غير معلومة.