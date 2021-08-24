محمود ممتاز: فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية

كتب مدحت عادل

قال الدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إن البطلة الأوليمبية فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية ومثالًا يحتذى به في التحدي والإصرار والعزيمة والمثابرة للوصول إلى ما حققته.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للاحتفاء بفوزها بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، وتكريمها ووالدها الذي يعمل بالجهاز مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ومشاركة أعضاء مجلس إدارة الجهاز وجميع العاملين به.



الدكتور محمود ممتاز والبطلة فريال أشرف

ووجه الدكتور محمود ممتاز، الشكر لوالدها وأسرتها التي عملت على ثقل موهبتها حتى حصدت الميدالية الأولى على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه، وحققت إنجازًا يضاف إلى قائمة شرف الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن والدها السيد أشرف عبدالعزيز يعمل بالجهاز منذ لحظة تأسيسه، وجميعنا نشاركه حلم حصول فريال على الميدالية منذ سنوات، وتتويجها هو تتويج وفخر لنا جميعًا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح ورفع راية مصر في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من البطولات العالمية.

الجدير بالذكر أن والد البطلة فريال أشرف عبدالعزيز – يعمل مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بالجهاز، وأحد المشاركين في تأسيس الجهاز، حيث تم ندبه من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتولى العديد من المناصب القيادية إلى أن تولى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجهاز منذ عام 2012.