شهدت أزمة الوقود في لبنان انفراجة اليوم للمرة الأولى منذ يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من الشهر الجاري بعد ما قرر حاكم مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن الوقود، حيث بدأت الغالبية العظمى من محطات الوقود بلبنان بإعادة فتح أبوابها لاستقبال المواطنين الذين توافدوا اليوم على المحطات في طوابير تمتد لمئات الأمتار في مشهد معتاد ولكن هذه المرة أمام عدد أكبر من المحطات مع أمل أكبر في الحصول على كل ما يحتاجه من الوقود.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يوضح زحام شديد على إحدى محطات البنزين فى لبنان أملا منهم للحصول على الوقود.

Total chaos in #Beirut, #Lebanon as residents queuing in long lines waiting to supply their cars with fuel amid fear of shortage of fuel supplies and high prices. #لبنان #بيروت #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/dvM8OqFsTP