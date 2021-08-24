وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم جدولا جديدا لأسعار المحروقات وفقا لآلية التسعير الجديدة والتي يتم فيها احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي في عملية استيراد المحروقات على 16 ألف ليرة للدولار الواحد، يتحمل منها المواطن 8000 آلاف ليرة بينما تتحمل الحكومة الباقي كدعم تقدمه على سعر المحروقات وليس دعم لسعر صرف العملة كما كان سائدا.



ووفقا للآلية الدعم الجديدة، تم تسعير صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ 132400 ليرة والبنزين 95 أوكتان بـ 128200 ليرة والديزل بـ 98800 ليرة، حيث تساوي الصفيحة 20 لترا، فيما تم احتساب سعر قارورة الغاز بـ 90600 ليرة.



وانخفضت الأسعار المعلنة اليوم والتي بدأ على أساساها بيع المحروقات عن تلك التي أعلنتها المديرية العامة للنفط بلبنان أمس الأول الأحد والتي وصل فيها سعر صفيحة بنزين 98 اوكتان 133200 ليرة لبنانية فيما سجل سعر صفيحة بنزين 95 اوكتان 129000 ليرة بينما بلغ سعر الديزل 101500 ليرة، ووصل سعر قارورة الغاز المنزلي إلى 90400 ليرة.



وتسبب تسعير الوقود على سعر صرف 8000 ليرة للدولار في ارتفاع أسعار الوقود اليوم بنسب تناهز الـ 60 بالمائة عن تسعيرها القديم على سعر صرف 3900 ليرة، حيث كان سعر صفيحة بنزين 98 حتى يوم السبت الماضي 79700 ليرة وبنزين 95 اوكتان 77500 والديزل 58500 وقارورة الغاز 58800 ليرة.