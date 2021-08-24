محافظ الجيزة يوجه برفع السيارات المتهالكة بمحور أنور السادات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عددآ من المحاور المرورية الهامة الجارى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه بها للوقوف علي نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال، حيث شملت جوله محافظ الجيزة متابعة الحالة العامة لمحور المنصورية موجهآ بضرورة الحفاظ على النظافة الدورية للمشى السياحى بالجزيرة الوسطي للطريق لتحقيق عوامل الاستدامة والحفاظ على أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفة والبلدورات.



وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الأنتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق البر الغربي والشرقي لطريق المريوطية سواء القطاعات المتبقية بأحياء الهرم والطالبية وحتي أعمال التطوير للطريق والرصف بدءا من كوبري ميت رهينة حتى منشأة دهشور بطول 6 كم بمركز ومدينة البدرشين.



وشهدت جوله محافظ الجيزة بحي الهرم التوجيه بسحب تراخيص 4 سيارات بامب وتوقيع الغرامات المقررة قانونا عليهم لقيامهم بتسييل مواد خرسانية مسلحة أثناء سيرهما علي الطريق الامر الذي تسبب في إحداث ضرراً لطبقه الرصف بإحدى القطاعات بالطريق.



وخلال تفقده كوبرى المريوطية الجديد وجه المحافظ بسرعه الإنتهاء من تركيب الفواصل المعدنية للكوبري بالتوازي مع تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بجانبي الطريق الواقع أسفل الكوبري بنطاق شارع ترسا لتتكامل المنظمة المرورية بذلك القطاع .



كما شدد المحافظ علي رئيس حي الطالبية خلال تفقده محور محمد أنور السادات برفع السيارات المتهالكة الموجودة أسفل الكوبري بنطاق شارع ترسا لما تمثله من مظهرا غير حضارى.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واشرف تامر رئيس حي الطالبية .

















