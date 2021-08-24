مباحث المصنفات تضبط شبكة تروج للعملات الرقمية المشفرة بالدقهلية.. فيديو

في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شبكة بالدقهلية للترويج للعملات الرقمية البيتكوين، حيث تم ضبط ثلاث منصات لـ العملات الرقمية المشفرة تحتوي علي عدد كبير من الأجهزة والمعدات.
مباحث المصنفات تضبط شبكة تروج للعملات الرقمية المشفرة بالدقهلية.. فيديوالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:12 م
حملة أمنية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تعرف على حقيقة قص مواطن شعر والدته بالإكراه فى الشرقيةالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:16 م
قابيل وهابيل إمبابة.. تفاصيل قتل مواطن لشقيقه وتمزيق جثته بسبب المالالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:09 م
القبض على المتهمين بسرقة وسحل سيدة الشرقيةالثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:41 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة