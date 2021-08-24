اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:27 م
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مباحث المصنفات تضبط شبكة تروج للعملات الرقمية المشفرة بالدقهلية.. فيديو

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:12 م
مباحث المصنفات تضبط شبكة تروج للعملات الرقمية المشفرة بالدقهلية.. فيديو حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شبكة بالدقهلية للترويج للعملات الرقمية البيتكوين، حيث تم ضبط ثلاث منصات لـ العملات الرقمية المشفرة تحتوي علي عدد كبير من الأجهزة والمعدات.
 
 
 

المصنفات

حوادث

حملات امنيه

تعدين للعملات

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