مباحث المصنفات تضبط شبكة تروج للعملات الرقمية المشفرة بالدقهلية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شبكة بالدقهلية للترويج للعملات الرقمية البيتكوين، حيث تم ضبط ثلاث منصات لـ العملات الرقمية المشفرة تحتوي علي عدد كبير من الأجهزة والمعدات.