اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عضو المجلس الرئاسى الليبى يؤكد ضرورة العمل على الاتفاق على قانون للانتخابات

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:25 م
عضو المجلس الرئاسى الليبى يؤكد ضرورة العمل على الاتفاق على قانون للانتخابات عضو المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافى يلتقى كوبيش
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى عضو المجلس الرئاسي الليبى "عبد الله اللافي"، صباح اليوم الثلاثاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يان كوبيش"، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، على جميع الأصعدة، لاسيما السياسية والأمنية والعسكرية، التي تساهم في تحقيق الاستقرار.

 

وأكد المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسي الليبى، أنه خلال اللقاء استعراض عديد المقترحات والبرامج التي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الاستقرار خلال هذه المرحلة، ومنها وضع الدول الداعمة لمؤتمر برلين، في صورة الأوضاع في ليبيا، ومطالبتها استمرار دعمها، من خلال عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف الليبية.

 

وأكد عبد الله اللافي، ضرورة العمل على أهمية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانون للانتخابات، في أقرب وقت، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، الذي يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد.

 

من جهته، أشاد المبعوث الأممي، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، وافتتاح الطريق الساحلي من خلال اللجنة العسكرية المشتركة(5+5)، وتبادل الموقوفين من الطرفين، مؤكداً دعم البعثة لمعالجة ملفات حاسمة، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لخلق الثقة بين كل أطراف النزاع.


ليبيا

اخبار ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي

عبد الله اللافي

اجراء الانتخابات في ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة