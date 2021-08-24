في سياق آخر، انطلقت عملية أمنية واسعة شرق مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين العراقية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن قوة مشتركة انطلقتا بعملية تفتيش لملاحقة فلول داعش شرق مدينة آمرلي، مشيرة إلى أن العملية تهدف أيضا لتأمين أبراج الطاقة الكهربائية الرابطة بين ديالى وصلاح الدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجه مؤخرا باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة لتأمين أبراج الطاقة الكهربائية.

وبات الاستهداف الممنهج لشبكات إنتاج الطاقة الكهربائية وخطوط الإمداد والتغذية بها ظاهرة لافتة هذا الصيف، في مسعى من قبل الجماعات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم داعش، لتأزيم الأوضاع في البلاد.

