ضبط متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخص لاتهامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، والاتجار بها في السوق السوداء، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "شقيقين"، ومقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "يعمل بها"، وإرسالها للثانى بحوالات على أحد البنوك أو عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهم على عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعـر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.