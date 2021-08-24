ضبط المتهم الثانى بواقعة محاولة قتل سائق توك توك لسرقته فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على المتهم الثانى فى واقعة محاولة قتل سائق توك توك وسرقة المركبة خاصته، على طريق السنبلاوين تمى الإمديد، بعد إنقاذ الأهالى له.

وقد أنقذت العناية الإلهية شابا بناحية مركز تمى الإمديد من الموت، بعد قيام عاملين بمحاولة قتله وسرقة التوك التوك الخاص به على غرار قضية شهيد لقمة العيش، بعد أن استغاث بالأهالى ليتمكنوا من إنقاذه وضبطوا أحدهما وهرب الآخر.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية. بورد بلاغ الى مأمور مركز شرطه السنبلاوين، من بعض أهالى عزبه شراره دائرة المركز، من ضبط أحد الأشخاص وفرار آخر حال محاولتهم سرقه توك توك من قائده.

انتقل الرائد نصر نجم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال استقلال كل من حاصل على دبلوم صنايع 21 سنة ويعمل عامل، شخص آخر فر هاربا، ويستقلان توك توك بدون لوحات معدنية قيادة "عبد الله" الـ 14 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادي، ومقيم قريه كفر الأمير دائرة مركز تمى الإمديد، لتوصيلهم لمدينه السنبلاوين، و أمام عزبه شراره دائرة مركز السنبلاوين حاولوا التعدى عليه باله حاده سكين والاستيلاء على التوك توك، إلى أنه استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبط الأول والسكين.

وبمواجهة الأول اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16759 سنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.