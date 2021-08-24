اليوم السابع
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شركات التجارة بقطاع الأعمال العام تعمل " لايف" لأول مرة فى تاريخها

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 08:00 ص
شركات التجارة بقطاع الأعمال العام تعمل " لايف" لأول مرة فى تاريخها محمود عبد الله
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت القابضة للسياحة والفنادق فى الانتهاء من برنامج التحول الرقمى "نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP‫‬ "، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام قبل عامين، وذلك لأول مرة فى تاريخها بشركات التجارة التابعة لها وهى الأزياء الراقية هانو بنزايون، وبيع المصنوعات وصيدناوى.
 
وأشار محمود عبدالله الرئيس التنفيذى لشركة الأزياء الراقية "هانو بنزايون"، التابعة للقابضة للسياحة والفنادق،  لـ" اليوم السابع" أن هناك استفادة كبيرة من برنامج التحول الرقمى erp من خلال الحصول على كافة المعلومات، وهو ما لم يكن ميسرا من قبل، لافتا إن الشركة حاليا تعمل لايف بمعني " إننا نتابع كافة العمليات والمبيعات وحركة الشراء والانواع التى يتم شراؤها وكميات المشتريات لحظة بلحظة".
 
أضاف عبدالله، إن هذا يساعد الشركة على التحرك مثلا؛ لتوفير نقص فى سلعة معينة عليها إقبال ، بجانب تقييم شامل لكل الإدارات ولجميع قطاعات الشركة، وإجراء كافة الاحصاءات والبيانات والميزانيات الكترونيا بدون ادني نسبة خطأ.
 
أشار أن الشركة حاليا تعمل بالنظام بنسبة 100‎%‎ لايف، حيث يمكن متابعة كل شئ على الشاشات وعبر الأجهزة فى الفرع الرئيسى وكل الفروع، موضحا أن الشركات تأخرت في تنفيذ هذا المشروع الهام، لكن الحمد لله أن الشركات لحقت بركب التكنولوجيا أخيرا من خلال البرنامج الناجح جدا للوزارة.

قطاع الاعمال العام

التحول الرقمى

مشروع erp

محمود عبد الله

القابضة للسياحة

الازياء الراقية

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