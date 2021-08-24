سيدة تتهم نجلها بالاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت سيدة بالشرقية، بلاغا ضد نجلها اتهمته بضربها والتسبب فى تمزق أربطة القدم خلال التعدى عليها .

وذكرت "سعدية .م"، من قرية العصلوجى مركز الزقازيق بالشرقية، فى المحضر رقم 29886 جنح المركز، أنها أم لثلاثة أبناء، وأن هناك خلافات أسرية بسبب مرور نجلها الأوسط "السيد . ا" بضائقة مالية وضغط عليها لبيع قطعة أرض تمكلها، للحصول على مبلغ مالى منها وتطور الخلاف بالتحريض من نجلها الأكبر، بالتعدى عليها مما تسبب فى تمزق أربطة القدم واشتباه بالكسر .

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد بلاغ رقم 29886 جنح مركز الزقازيق، واتهام ربة منزل لنجلها بالتعدى عليها بالضرب المبرح، ما تسبب لها فى تمزق بأربطة القدم، وتوالت التحقيقات فى الواقعة بمعرفة الشرطة والنيابة العامة.