اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:22 م
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سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استخراج رخص قيادة لهم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:41 م
سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استخراج رخص قيادة لهم وحدة مرور-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على متهم بالنصب على المواطنين، قام بإيهامهم بقدرته على استخراج رخص القيادة من وحدات المرور بالقاهرة.
 
أكد مصدر أمني أنه بالنسبة لما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، متضمناً تعليق أعلن خلاله أحد الأشخاص عن قدرته على استخراج رخصة خاصة، أو رخصة دراجة نارية من بعض وحدات المرور بالقاهرة، وأن على الراغبين فى ذلك التواصل معه، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "حاصل على دبلوم ومقيم بالقاهرة)، وبحيازته الهاتف المحمول المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف النصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

فيس بوك

رخصة مرور

جريمة النصب

القبض على متهم بالنصب

استخراج رخصة قيادة

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