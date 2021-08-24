اليوم السابع
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سحب 2978 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:02 ص
سحب 2978 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى تركيب الملصق الالكترونى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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قامت الجهات المعنية بسحب 2978 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفع 51  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:
 
- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
 
ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
 - يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
 
- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
 
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.  
 
- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

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