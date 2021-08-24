اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 07:15 م
أكرم القصاص
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روسيا تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون العسكرى مع لبنان

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:31 م
روسيا تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون العسكرى مع لبنان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف
أ ش أ

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أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف اليوم الثلاثاء عن استعداد روسيا لتعزيز التعاون العسكري والعسكري التقني مع لبنان.

وقال جيراسيموف خلال اجتماع مع رئيس هيئة أركان الجيش اللبناني أمين العرم "أؤكد عزمنا على التطوير المستمر لمجموعة كاملة من التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية وغيرها، ونتوقع أن يسهم اجتماعنا اليوم في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

من جهته، أعرب رئيس هيئة الأركان اللبنانية عن أمله في تعزيز التعاون بين موسكو وبيروت، وقال "وجودنا هنا معكم يمنح الأمل للجيش اللبناني، بلداننا تربطها علاقات طويلة الأمد ودائمة آمل أن تستمر في المستقبل، وقد لعبت روسيا وجيشها دورا كبيرا في تطوير القوات المسلحة اللبنانية".


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