حكومة الجزائر تقرر تعديل الحجر المنزلى الجزئى فى إطار مكافحة كورونا

وكالات

أعلنت الحكومة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تعديل توقيت الحجر المنزلي الجزئي، ليصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أنه "سيتم رفع إجراء غلق فضاءات الترفيه والتسلية وأماكن النزهة والشواطئ، مع الإبقاء على التدابير الصارمة للوقاية"، مشيرة إلى أن هذه التدابير، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وذكرت الحكومة بما يمثله انتقال سلالة "دلتا" من فيروس كورونا من خطر كبير، داعية المواطنين إلى مواصلة التقيد الصارم بتدابير الوقاية وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والموجهة لمختلف النشاطات الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.