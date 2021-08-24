حجز صاحب مصنع ملابس بدون ترخيص قلد الماركات العالمية بالبساتين

قررت نيابة البساتين، حجز صاحب مصنع ملابس على ذمة التحريات بتهمة إدارة نشاط تجارى غير مرخص وتقليد الماركات العالمية.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (1000 قطعة ملابس منتج نهائى "تحمل إحدى العلامات التجارية " - 1000 قطعة تحت التصنيع- 50 توب قماش بإجمالى 3000 متر- 1500 ملصق مدون عليه علامتين تجاريتين "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.