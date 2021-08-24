اليوم السابع
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حبس متهم بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من مواطنين بمنطقة المقطم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:07 ص
حبس متهم بالاستيلاء على 2.6 مليون جنيه من مواطنين بمنطقة المقطم كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و600 ألف جنيه من الأهالي بزعم استثمارها في التجارة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على مستريح جديد استولى على 2 مليون و600 ألف جنيه من الأهالى بالمقطم، وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا، وأمكن التوصل إلى 7 من المجنى عليهم بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه.

وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.


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