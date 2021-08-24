حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عاطل بحوزته أقراصا مخدرة قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه في منشأة القناطر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من شرائط الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته الأقراص المخدرة للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، والهاتف لاستخدامه في التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.