حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بسرقة مطبعة فى منطقة السيدة زينب

كتب سليم على -كريم صبحى

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مطبعة بدائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كان قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر قفل المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دارجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية.

وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.