ولفت قائد الشرطة إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقاط تفتيش للجيش العربى السورى قرب حديقة حميدة الطاهر ومنطقة المنشية على أطراف درعا البلد دون وقوع إصابات موضحاً أن وحدات الجيش العاملة ردت على مصادر الاعتداء ومنصات إطلاق القذائف.