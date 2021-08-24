اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على حقيقة قص مواطن شعر والدته بالإكراه فى الشرقية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:16 م
تعرف على حقيقة قص مواطن شعر والدته بالإكراه فى الشرقية قوات أمنية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بالتعدى عليها.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو تحت عنوان (ابنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت) متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها.
 
بإجراء التحريات تبين أن السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو "ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها "عامل – مقيم بذات الناحية" لقيامه بالتعدى عليها على النحو السالف الإشارة إليه، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها، على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة "مصفف شعر"، وعلل ادعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم، وأن شقيق والدته "نقاش – مقيم بذات الناحية" هو من قام بتحريض والدته للتشهير به ونفى قيامه بالتحريض، باستدعاء خال المتهم وسؤاله أيد ما جاء بالفيديو وأقوال شقيقته، ونفى قيامه بالتحريض، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قص مواطن شعر والدته

مواطن يعتدى على والدته

وزارة الداخلية

مركز شرطة الحسينية بالشرقية

فيديو مواطن يعتدى على أمه

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة