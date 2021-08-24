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تسليم 512 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 09:00 ص
تسليم 512 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام محافظة القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 512 أسرة من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة إلى وحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن إجمالى عدد العقارات التى تم الانتهاء منها بالفعل بعزبة ابو قرن بمنطقة مصر القديمة بلغ 186 عقارا، مشيرة إلى أنه يتم إخلاء العقار أولا وتسكين الأسر ثم هدم العقار، كما يتم توفير وسائل لنقل السكان للوحدات السكنيه الجديدة.

وتتسلم كل أسرة يتم نقلها لمدينة معا بالسلام، وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

و تم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4756 أسرة مستحقة، و يتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم ، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات و تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .

 
 


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