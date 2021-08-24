تسليم المدفن الصحى بسنور لمحافظة بنى سويف ضمن منظومة المخلفات الجديدة

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم تسليم المدفن الصحى بسنور لمحافظة بنى سويف والذى يقع على مساحة 5 فدان ويستقبل المخلفات من مركزى بنى سويف وأهناسيا، وتم إعداده تحت اشراف وزارة البيئة من خلال "جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بنى سويف، طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات.



وأوضحت وزيرة البيئة في بيان اليوم، أن هذا يأتى فى إطار الدور المنوط به جهاز لتنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة.



كما يأتى ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعنى بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات.



وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من المدفن الصحى بسمسطا بمحافظة بنى سويف على مساحة 5 فدان وأيضا المدفن الصحى بالكيلو 5 بمحافظة السويس والمقام على مساحة 10 فدان والذين سيتم تسليمهما للمحافظات خلال الأسبوع القادم .



















