تحرير محاضر لـ9 آلاف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط 9693 شخصا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9653 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير 794 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 230 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1256 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

كان ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.