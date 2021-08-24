اليوم السابع
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تجديد حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة فى السلام 15 يوما

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 03:28 م
تجديد حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة فى السلام 15 يوما حبس-ارشيفية
كتب أحمد حسنى – كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة كانت أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمدينة السلام، واعترف المتهمون بأنهم كانوا يستخدمون سيارة لتسهيل التنقل والتوزيع لعملائهم مع الاستعانة بالهواتف لتسهيل الإتصال بهم قبل القبض عليهم.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم " بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش– طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -  2ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وتم القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حيازة اسلحه

ترويج المخدرات

اخبار الحوادث

مديرية أمن القاهرة

قسم شرطة السلام

محكمة جنح السلام

عقوبة حيازة أسلحة

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