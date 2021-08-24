تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة سائقى التوك توك فى المرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك .

اعترافات تفصيلية كشفتها تحقيقات نيابة المرج مع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالمرج، وكانت النيابة كانت أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمحيط منطقتى الخانكة والمرج، كما اعترفا بسرقتهما 3 تكاتك بطريق المرج النهضة، وقاما بإخفاء التكاتك داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وتغيبر ملامحها تمهيدًا لبيعها، كما أقرا بسرقتهما سيارة ملاكى وتركها بمنطقة نائية بعد فشلهما في بيعها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط التكاتك المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.