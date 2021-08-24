تجديد حبس طالب 45 يوما بتهمة قتل صديقه بسبب هاتف محمول فى منشأة ناصر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة شمال القاهرة، تجديد حبس طالب 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه بسبب هاتف محمول بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طالب «هـ.ع» 15 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، طالب 16 عاما.