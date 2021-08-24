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تجديد حبس طالب 45 يوما بتهمة قتل صديقه بسبب هاتف محمول فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 02:29 م
تجديد حبس طالب 45 يوما بتهمة قتل صديقه بسبب هاتف محمول فى منشأة ناصر محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة شمال القاهرة، تجديد حبس طالب 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه بسبب هاتف محمول بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة طالب «هـ.ع» 15 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، طالب 16 عاما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه قيام خلالها المتهم بقتل المجني عليه أمام المارة وفر هارباً، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف المتهم، أن المجني عليه كان دائم الحديث عنه في غيابه، وأثناء سيرة فى الشارع شاهده فذهب إليه لمعاتبته، لافتًا أنه أثناء معاتبته حاول المجني عليه الانصراف، فاستل "مطواة" وقام بذبح صديقه أمام المارة، وتم بإرشاد المتهم العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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